Грандиозное продолжение приключений гуцулов: Горбунов и Мейхер рассказали о съемках комедии "Великі вуйки 2"

Уже в понедельник, 30 ноября, в 20:45 на телеканале "1+1" состоится премьера второго сезона украинского комедийного сериала "Великі Вуйки. Вдома краще".

В новом сезоне задействован ряд украинских звезд, среди которых можно отметить Екатерину Осадчую, Евгения Кошевого, Тину Кароль, Влада Яму и многих других отечественных знаменитостей.

Накануне премьеры исполнители главных ролей Юрий Горбунов и Надежда Мейхер стали гостями студии "Сніданку з 1+1", где рассказали подробности второго сезона сериала.

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"Моя героиня Галина, сотрудница Укрзализныци и жительница столицы, переезжает к своему возлюбленному Ивана в Большие Вуйки, где ей очень нравится. Мне, кстати, тоже понравилось на съемочной площадке Великих Вуйок, который разместился в Пирогово - свежий воздух, солнце, пространство. Это очень вдохновило всю команду, потому в новом сезоне даже будут пикантные сцены с поцелуями Галины и Ивана", - рассказала финалистка шоу "Танцы со звездами-2020".

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А вот Юрию Горбунову понравился опыт работы со своей супругой, телеведущей Екатериной Осадчей. Артист отметил, что было очень смешно, когда один из авторов сериала Николай Куцик озвучил при Екатерине идею поцелуя с Надеждой: "Катя сразу спросила: "А ну покажи, где это в сценарии, я проверю".

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Тем временем, в воскресенье, 29 ноября, состоится финал шоу "Танцы со звездами". Юрий Горбунов будет развлекать зрителей в качестве ведущего, а Надежда Мейхер - бороться за первое место в 10 сезоне проекта.