"Танці з зірками-2021": стало известно имя первой звездной участницы шоу (видео)

Главное танцевальное шоу страны начинает свой звездный челлендж. Напомним, что главным хореографом восьмого сезона станет Алена Шоптенко.

Итак, первой участницей восьмого сезона проекта "Танці з зірками-2021" стала украинская певица и актриса Джамала. Об этом исполнительница сообщила на своей официальной странице в Инстаграме.

37-летняя звезда поделилась с поклонниками, что этот год для нее - новый этап, полный экспериментов и испытаний.

"Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят - я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело", - рассказала Джамала.

Кроме этого, артистка уже передала эстафету участнику хип-хоп-группы "ТНМК" Олегу Михайлюте (Фагот).

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Победительницей 7 сезона шоу "Танці з зірками" стала певица Санта Димопулос, но она отдала свою победу сопернице, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной.

Напомним, что 13 июня не стало судьи проекта Григория Чапкиса. Украинского танцора похоронили 18 июня на Байковом кладбище в Киеве.