"Готовим много интересных сюрпризов": Алена Шоптенко рассказала, каким будет новый сезон "Танців з зірками"

Телеканал "1+1" уже вовсю работает над новым сезоном танцевального шоу "Танці з зірками". Совсем скоро зрители узнают, кто же будет бороться за главный приз в пятом сезоне проекта. Напомним, что в 4 сезоне победу одержала Санта Димопулос.

Создатели шоу уже понемногу знакомят поклонников шоу с людьми, которые будут работать над проектом, и помогать новым участникам с танцами и их постановками.

Итого, главным хореографом шоу стала победительница самого первого сезона "Танців" - танцовщица Алена Шоптенко. А известная режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера.

Также, стоит отметить, что именно они проводили кастинг танцоров, которые будут учить звезд украинского шоу-бизнеса танцевать.

"Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей" - заинтриговала зрителей Алена Шоптенко, отметив, что на главный паркет страны выйдут новые талантливые танцовщики, которые поразят всю страну.

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Также, на своей странице в Инстаграме Алена показала, как проходят репетиции на кастинге.

Ранее, "Телеграф" писал, что Алена Шоптенко показала, как танцует у себя дома на кухне.