"Коротко о том, как проходит мой быт": Алена Шоптенко поразила сеть новым видео

Алена Шоптенко – популярная танцовщица и хореограф, первая победительница "Танцев со звездами", любящая жена и мама. На своей странице в Инстаграме танцовщица активно ведет свои мини-блог, в котором делится кадрами из своей жизни, делится различными советами и танцует.

11 марта Алена поделилась новым роликом, в котором станцевала зажигательны танец у себя на кухне. "По сюжету" Шоптенко якобы пришла на кухню что-то приготовить, но не удержалась и пустилась в пляс.

"Коротко о том, как проходит мой быт" - подписала видео хореограф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

В комментариях Алену засыпали восторженными отзывами и комплиментами. Ее подписчикам очень нравиться, когда Шоптенко показывает, как танцует.

"Это гениально", "Красотка", "Вау, супер", "Класс", "Вы красотка", "Здорово", "Шикарно" - пишут в сети.

Напомним, что Алена Шоптенко принимала участие в популярном шоу "Маска", которое стартовало на канале "Украина". Танцовщица скрывалась под маской Лисицы, которая, увы, покинула проект на третьей неделе. На своей странице Алена прокомментировала столь ранний уход, отметив, что жалеет, что так рано пришлось уйти.