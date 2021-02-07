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Минус один страх, плюс в копилку удовольствий: Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу "Маска"

Минус один страх, плюс в копилку удовольствий: Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу "Маска"
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На канале "Украина" стартовал долгожданный проект "Маска". 6 февраля прошел третий выпуск шоу, который в результате покинула Лисица, кем и являлась Шоптенко.

На своей странице в Инстаграме танцовщица прокомментировала свой вылет и поделилась коротким роликом с закулисья.

"Я очень благодарна команде проекта за этот эксперимент, веру в меня и крутое шоу! Минус один страх, плюс в копилку удовольствий. Теперь смогу зайти в караоке", - пишет Алена.

Хореограф признается, что раньше всегда открещивалась от пения и считала, что каждый должен заниматься своим делом. Единственный для кого пела Шоптенко - это ее сын.

Алена была очень удивлена, когда во время проб на шоу, организаторы "Маски" сказали, что у нее приятный тембр и отличный слух.

"Все, что происходило со мной в тот месяц - незабываемые впечатления! Начиная от полной засекреченности, заканчивая выходом на сцену с микрофоном в образе! Жалею только о том, что все так рано закончилось‍. Я бы ещё выступала и выступала" - признается Алена.

 
 
 
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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Ранее, "Телеграф" писал, что Алена Шоптенко поделилась несколькими кадрами с откровенной фотосъемки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Маска, Хореограф, Танцовщица, Алена Шоптенко.
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