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Шоу "Маска": известно, кто ушел в третьем выпуске песенного проекта (фото, видео)

Шоу "Маска": известно, кто ушел в третьем выпуске песенного проекта (фото, видео)
22:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 6 февраля, состоялся третий выпуск одного из самых ярких программ на телеканале "Украина" - шоу "Маска".

Всего в шоу принимают участие 16 масок. Авторы разделили их на две группы, А и Б, по 8 участников в каждой. 6 февраля выступят участники из группы А.

Открыла сегодняшний эфир волшебная Лисица.

Песня: Tones And I - Dance Monkey.

"Четыре воспитанные человека и Оля Полякова" уже поделились своими впечатлениями и предположениями. Судьи уверенны, что под маской Лисицы скрывается певица Светлана Тарабарова.

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Сила голоса Солнца просто поражает! Такое же сильное впечатление по себе оставили ответы нашей героини на вопрос детективов.

Звездные судьи считают, что это певица Екатерина Бужинская.

Фантастический вокал нашей Козы очень удивил детективов! Песню Yma Sumac - Malambo No. 1 может выполнить не каждый человек. Интересно, о котором Вовка пела веселая героиня.

 Огненный Дракон растрогал своим выступлением на сцене шоу "Маска". Теперь наши детективы уверенны, что это известный певец.

Песня: ALEKSEEV - Пьяное солнце.

Теперь зрителям в студии предстоит выбрать тех участников, которые пройдут дальше в шоу. В следующем эфире выступят: Коза, Дракон и Солнце. Лисица попадает в зону риска.

На сцену выходит новая четверка участников.

Хрупкая Роза продолжает удивлять голосом и захватывать своей фантастической фигурой. Теперь перед нами стоит важный вопрос: о каком Козле и Собаке рассказала наша героиня?

Положительный Лягушонок продолжает удивлять историей, которую рассказывает от выступления к выступлению. Мальчик или девочка? Наши детективы так и не поняли.

Песня: Frank Sinatra - My Way.

Каждый раз Сом-иностранец невероятно интригует и детективов, и зрителей. Все попробовали пообщаться с нашими героями его родном языке.

Песня: Depeche Mode - Personal Jesus.

Пришло время второму этапу голосования между Розой, Жабой и Сомом. Имя второго номинанта на раскрытия, который будет бороться с Лисицей - Роза.

По итогам последнего голосования в финале третьего эфира шоу покидает Лисица, под "маской" которой скрывалась украинский хореограф Алена Шоптенко!

Напомним, что во втором выпуске шоу "Маска" на канале "Украина" покинула Крапанка, она же известный режиссер Оксана Байрак.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска.
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