Шоу "Маска": известно, кто ушел в третьем выпуске песенного проекта (фото, видео)

В субботу, 6 февраля, состоялся третий выпуск одного из самых ярких программ на телеканале "Украина" - шоу "Маска".

Всего в шоу принимают участие 16 масок. Авторы разделили их на две группы, А и Б, по 8 участников в каждой. 6 февраля выступят участники из группы А.

Открыла сегодняшний эфир волшебная Лисица.

Песня: Tones And I - Dance Monkey.

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"Четыре воспитанные человека и Оля Полякова" уже поделились своими впечатлениями и предположениями. Судьи уверенны, что под маской Лисицы скрывается певица Светлана Тарабарова.

Сила голоса Солнца просто поражает! Такое же сильное впечатление по себе оставили ответы нашей героини на вопрос детективов.

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Звездные судьи считают, что это певица Екатерина Бужинская.

Фантастический вокал нашей Козы очень удивил детективов! Песню Yma Sumac - Malambo No. 1 может выполнить не каждый человек. Интересно, о котором Вовка пела веселая героиня.

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Огненный Дракон растрогал своим выступлением на сцене шоу "Маска". Теперь наши детективы уверенны, что это известный певец.

Песня: ALEKSEEV - Пьяное солнце.

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Теперь зрителям в студии предстоит выбрать тех участников, которые пройдут дальше в шоу. В следующем эфире выступят: Коза, Дракон и Солнце. Лисица попадает в зону риска.

На сцену выходит новая четверка участников.

Хрупкая Роза продолжает удивлять голосом и захватывать своей фантастической фигурой. Теперь перед нами стоит важный вопрос: о каком Козле и Собаке рассказала наша героиня?

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Положительный Лягушонок продолжает удивлять историей, которую рассказывает от выступления к выступлению. Мальчик или девочка? Наши детективы так и не поняли.

Песня: Frank Sinatra - My Way.

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Каждый раз Сом-иностранец невероятно интригует и детективов, и зрителей. Все попробовали пообщаться с нашими героями его родном языке.

Песня: Depeche Mode - Personal Jesus.

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Пришло время второму этапу голосования между Розой, Жабой и Сомом. Имя второго номинанта на раскрытия, который будет бороться с Лисицей - Роза.

По итогам последнего голосования в финале третьего эфира шоу покидает Лисица, под "маской" которой скрывалась украинский хореограф Алена Шоптенко!

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Напомним, что во втором выпуске шоу "Маска" на канале "Украина" покинула Крапанка, она же известный режиссер Оксана Байрак.