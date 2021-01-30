Шоу "Маска": стало известно, кто покинул второй выпуск проекта (фото, видео)

В субботу вечером, 30 января, прошел второй выпуск одного из самых ярких телепередач на канале "Украин" - шоу "Маска".

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами.

Яркий Буряк первой спела на сцене шоу сразу пленила сердца звездных детективов. Особенно Андрея Михайловича. Такое исполнение песни "Смерека" под силу очень энергичному человеку!

Судьи считают, что под маской Буряка может скрываться Виталий Козловский, Александр Усик или Андрей Пятов.

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Чувственное выступление Бабки подарило романтическое и одновременно веселое настроение детективам и зрителям, это был настоящий праздник!

Судьи считают, что под этой маской скрывается Маша Ефросинина, Елена Кравец, Алена Шоптенко или Злата Огневич.

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Андрей Данилко пел вместе с Крапанкой! Невозможно удержаться, когда герой шоу "Маска" выполняет твою легендарную песню "Дольче Габбана".

Судьи подозревают, что под маской скрывается Екатерина Осадчая или Alyona Alyona.

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Носорог по-настоящему зажег на сцене "Маски". Особенно полюбила его выступление звездный детектив Оля Полякова.

Судьи думают, что под маской Носорога скрывается Михаил Кукуюк, Александр Усик, Александр Пономарев, Иракли Макацария или Фагот.

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Фантастическое исполнение песни "Так же как все" Аллы Пугачевой. Мистический Мольфар удивил и очаровал. Даже звездный детектив Дзидзьо вышел на сцену во время номера.

Звездные детективы предположили, что это может быть Михаил Кукуюк, Богдан Бенюк или даже Николай Тищенко.

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Циклоп удивила выступлением! Героиня на "свята не була свята". И чтобы это доказать, роскошно станцевала у шеста.

По мнению судей, под маской скрывается Павел Зибров, Алина Гросу, Alyona Alyona или Jerry Heil.

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Изысканная Пава удивила голосом и фантастическим номером. Хочется посмотреть это выступление дважды, чтобы хорошо все рассмотреть, настоящий праздник на сцене.

Судьи предполагают, что это может быть Камалия.

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Обожаем песню "Я люблю тільки тебе"! Как чувственно ее выполнил наш Лев. Теперь почти все звездные детективы уверены, что под этой маской скрывается Александр Пономарев.

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В финале второго выпуска проект покинула Крапанка, под "маской" которой скрывалась украинская актриса и режиссер Оксана Байрак!

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Полный выпуск второй части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в первом выпуске шоу "Маска" с проекта ушел Буйвол, который оказался новым звездным детективом проекта - Олегом Винником.