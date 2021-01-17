Шоу "Маска" в первом эфире покинул "Буйвол": в сети гадают, кто скрывался под этим образом (видео)

16 января на телеканале “Украина” стартовало долгожданное шоу “Маска”, во время которого загадочные герои в невероятных костюмах покоряли своими выступлениями зрителей и судей.

В первом эфире выступили 8 участников: Дракон, Коза, Лиса, Лягушонок, Буйвол, Роза, Сом и Солнце. По итогам выпуска в номинацию попали Роза и Коза, однако ни один из этих участников не покинул шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Во время финального голосования на сцену вышел Буйвол, который объявил, что он является пятым судьей и в первом эфире именно он покидает шоу. Почему он выступал вместе с участниками, он объяснил желанием побывать в их “шкуре”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Однако в 1 выпуске создатели шоу таки не рассекретили имя того, кто прячется под маской Буйвола. Кто срывался под маской зрители узнают только во втором выпуске шоу в субботу, 23 января.

Смотрите выступление Буйвола:

Заинтригованные зрители начали активно угадывать, кто такой Буйвол в соцсетях. На страничках шоу “Маска” в соцсетях уже появился пост, под которым зрители голосуют и пишут свои предположения по поводу того, кто же прячется под маской Буйвола. И дали подсказку - Алексей Потапенко, Олег Винник или Святослав Вакарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В комментариях подписчики начали предлагать свои варианты и писать, что они вообще думают об этом персонаже и возможном его “владельце”.

“Если там Вакарчук то тогда шоу будет голимым”, “100% Винник”, “Худоват он для Потапа”, “По тембру голоса ,в некоторых местах угадывался голос Потапчика”, “Винник ну или Потап 50/50”, “Ну точно не Вакарчук”, “Если учитывать как реагировала Настя ,то это ее муж” - пишут в сети.

Смотрите полный выпуск шоу "Маска":

Ранее, “Телеграф” сообщал, что между каналами “Украина” и “1+1” разразился скандал по поводу шоу “Маска” и “Маскарад”.