"Маскарад" vs "Маска": разбирательство между каналами "1+1" и "Украина" продолжается

Представители телеканала «Украина» совместно с Fremantle и MBC продолжают оспаривать показ «Маскарада», подтверждая, что формат «Плюсов» больше похож на формат «The Masked Singer», который купила «Украина», чем на румынское шоу «Mysteries in the Spotlight», как утверждает «1+1».

FRAPA (Ассоциация признания и защиты форматов) составила отчет, в котором описала сходства между форматами, отметив, что многие элементы шоу «Маскарад» были изменены в отличие от румынского формата.

Согласно отчету FRAPA, главное отличие между форматами заключается в том, что в «Маскараде» происходит соревнование между двумя командами судей, когда же в «The Masked Singer» жюри только одно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маскарад (@maskarad_1plus1) 31 Окт 2020 в 12:30 PDT

На результаты FRAPA «1+1» ответил, что по их же правилам, если процент сходства составляет менее 80%, то формат не является копией. И хоть Ассоциация пишет о только 73%, канал готов предоставить еще доказательства.

В итоге, 1+1 media не будут вносить никаких изменений в шоу «Маскарад» и тем более прекращать его показ, поскольку медиахолдинг производит другой формат и не имеет никакого отношения к заявленному «Украиной» - «The Masked Singer».

Напомним, что телеканал «Украина» обвинил телеканал «1+1» в плагиате программы «Маскарад», пообещав подать иск в суд. «Плюсы» в свою очередь сделали ответное заявление, в котором отрицают «пиратское поведение», и сообщили о своем намерении подать в суд за клевету.