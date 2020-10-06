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Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
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Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло

Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: коллаж
Канал "Украина" сделал заявление относительно шоу "Маскарад" от "1+1", в котором обвинил телеканал в "пиратском поведении". Телеканал готовит иск в суд на своих конкурентов.

3 октября 2020 на телеканале "1+1" вышел первый выпуск программы "Маскарад", в которой были неправомерно использованы ключевые форматные элементы всемирно известного формата шоу "The Masked Singer", права на адаптацию которого приобрел у компании Fremantle весной 2020 года именно телеканал "Украина".

Представители телеканала считают, что такое поведение телеканала "1+1" в отношении их является пиратским так, как именно "Украина" является правообладателем формата. Свои права ООО «ТРК «Украина»  готовится отстаивать в суде.

Также телеканал "Украина" планирует обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association).

Подобное нарушение общенационального вещателя, а именно откровенный плагиат, ставит под вопрос принципы честной конкуренции на рынке аудиовизуальной продукции, ведь весной этого года "1+1" проиграл борьбу за покупку прав на шоу. Отметим, что за формат боролся еще один украинский канал - СТБ.

Еще на этапе анонса шоу на канале "1+1" компания Fremаntle опасалась возможностью подделки каналом формата и обращалась к "1+1 медиа" с официальным запросом об особенностях шоу. В ответ на эти опасения канал "1+1" уверял, что готовит продукт по другому формату.

Анонс шоу "Маскарад" на телеканале "1+1":

Анонс шоу "Маска" на телеканале "Украина":

"Танці з зірками" покинули сразу две пары: в сети ажиотаж

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Скандал, 1+1, Маскарад.

Автор:

Телеграф
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