"Танці з зірками" покинули сразу две пары: в сети ажиотаж

В воскресенье, 4 октября, прошел шестой прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". Организаторы предложили участникам "Вечер легенд", который поразил яркими постановками и уходом с проекта сразу двух звездных пар.

Темой вечера стали украинские легенды музыки и все участники танцевали под культовые песни украинских исполнителей. Шоу посетили такие исполнители, как Тина Кароль, Дзидзьо, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтана и другие.

Приглашенным судьей этого эфира стал Юрий Ткач, который участвовал в первом обновленном сезоне шоу с Илоной Гвоздевой. Ведущим звездного балкону стал DZIDZIO, который в третьем сезоне танцевал с Яной Цибульской.

Эфир открыли Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко, которые танцевали сальсу под песню Мишель Андраде Hasta la Vista.

Второй на паркет вышла Юлия Санина в паре с Димой Жуком. В шестом прямом эфире пара танцевала атмосферный контемп под песню Юлии Саниной и Тины Кароль - Вільна.

Постановку Тарас Цимбалюк и Яна Заец исполнили под современное исполнение песни "Несе Галя воду".

Далее на паркет вышли Сергей Танчинец и Яна Цибульская, которые станцевали румбу под песню Андрея Кузьменка Люди, як кораблі.

На вечере легенд Санта Димопулос и Макс Леонов показали горячее ча-ча-ча. Поддержала пару Гайтана, которая исполнила в прямом эфире песню "Самотня".

В шестом эфире Надежда Мейхер вместе с Кириллом Васюком она исполнила очень чувственный фокстрот под песню Чекай, безупречно исполненную Tayana.

Немало зрителей ожидали, когда Олег Винник и Елена Шоптенко станцуют дистанционно на "Танцах со звездами 2020". Однако у пары диагностировали более сложную форму коронавируса. Но поскольку это уже второй эфир, в котором пара не танцует, она была дисквалифицирована.

Позитив и Юлия Сахневич исполнили нежную румбу под песню Alekseev Навсегда.

На паркете Сергей Мельник и Аделина Дели продемонстрировали жаркий пасодобль. Артистка Юлия Санина исполнила свой новый хит "Кобра", под который Мельник и Дели зажгли горячий танец.

Закрывать прямой эфир взялась Ольга Фреймут. В танце телеведущей и Ильи Падзины приняли участие мама и дочка Фреймут. Пара исполнила фьюжн под вокал победителя седьмого сезона шоу "Голос страны" Отца Олександра. В шестом эфире после предыдущих пререканий Ольга Фреймут предложила Екатерине Кухар дружить, и ведущая с балериной наконец-то помирились.

Турнирную таблицу на этой неделе возглавили Санта Димопулос и Надежда Мейхер.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 4, 2020 at 1:52pm PDT

В зоне риска оказались две актерские пары - Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. По результатам голосования зрителей и судей, наименьшее количество баллов получили Тарас Цимбалюк и Яна Заец, которые и покинули проект.

"6 эфиров - это и так для меня большой шаг", - отметил Тарас Цымбалюк.

В конце эфира Ольга Фреймут выступила в поддержку Олега Винника, стремясь оставить его в проекте. Однако даст ли это какие-то результаты, зрители смогут узнать только в эфире 11 октября.