Скандал за шоу "Маскарад": канал "1+1" прокомментировал обвинения

Канал "Украина" обвинил телеканал "1+1" в "пиратском поведении" в отношении шоу "Маскарад".

3 октября 2020 на телеканале "1+1" вышел первый выпуск программы "Маскарад", в которой, как считает канал "Украина", были неправомерно использованы ключевые форматные элементы всемирно известного формата шоу "The Masked Singer", права на адаптацию которого приобрел у компании Fremantle весной 2020 года именно телеканал "Украина".

Канал "1+1" ответил на обвинения от "Украины", заявив, что шоу "Маскарад" является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, права на который "1+1" приобрел у владельца, компании Antena TV Group.

В этом формате есть существенные отличия от других костюмированных проектов, а уникальной особенностью является противостояние двух звездных команд. Кроме того, в процессе адаптации, телеканал "1+1" добавил в проект и собственные творческие решения – диджитального ведущего, "липсинг-батлы" звездные команды и прочее.

Телеканал "1+1" категорически отвергает любые обвинения со стороны телеканала "Украина" и готов отстаивать свою позицию.

"Учитывая успех, с которым состоялась премьера "Маскарада" (доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 17,6%, рейтинг – 4,8%, первое место в слоте, охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 3,9 миллиона зрителей), мы склонны воспринимать эти обвинения как элемент конкурентной борьбы за внимание зрителя" - отмечает генеральный продюсер телеканала "1+1" Максим Кривицкий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маскарад (@maskarad_1plus1) 5 Окт 2020 в 5:56 PDT

Также, на данную ситуацию отреагировала и компании Fremantle, являющаяся дистрибутором формата The Masked Singer.

"Мы очень разочарованы действиями "1+1" - говорится в их сообщении.

Представители компании считают, что шоу "Маскарад" намного ближе к "The Masked Singer", чем к "Mysteries in the Spotlight".

Компания Fremantle планирует передать этот вопрос на рассмотрение в FRAPA, индустриальную ассоциацию, занимающуюся защитой форматов, чтобы получить их заключение относительно действий "1+1", а затем уже и что-то предпринимать с нашими партнерами TРK "Украина" и MBC".