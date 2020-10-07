Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

Скандал за шоу "Маскарад": канал "1+1" прокомментировал обвинения

Скандал за шоу "Маскарад": канал "1+1" прокомментировал обвинения
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: коллаж
Канал "Украина" обвинил телеканал "1+1" в "пиратском поведении" в отношении шоу "Маскарад".

3 октября 2020 на телеканале "1+1" вышел первый выпуск программы "Маскарад", в которой, как считает канал "Украина", были неправомерно использованы ключевые форматные элементы всемирно известного формата шоу "The Masked Singer", права на адаптацию которого приобрел у компании Fremantle весной 2020 года именно телеканал "Украина".

Канал "1+1" ответил на обвинения от "Украины", заявив,  что шоу "Маскарад" является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, права на который "1+1" приобрел у владельца, компании Antena TV Group. 

В этом формате есть существенные отличия от других костюмированных проектов, а уникальной особенностью является противостояние двух звездных команд. Кроме того, в процессе адаптации, телеканал "1+1" добавил в проект и собственные творческие решения – диджитального ведущего, "липсинг-батлы" звездные команды и прочее.

Телеканал "1+1" категорически отвергает любые обвинения со стороны телеканала "Украина" и готов отстаивать свою позицию.

"Учитывая успех, с которым состоялась премьера "Маскарада" (доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 17,6%, рейтинг – 4,8%, первое место в слоте, охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 3,9 миллиона зрителей), мы склонны воспринимать эти обвинения как элемент конкурентной борьбы за внимание зрителя" - отмечает генеральный продюсер телеканала "1+1" Максим Кривицкий.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маскарад (@maskarad_1plus1)

Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло

Также, на данную ситуацию отреагировала и компании Fremantle,  являющаяся дистрибутором формата The Masked Singer. 

"Мы очень разочарованы действиями "1+1" - говорится в их сообщении.

Представители компании считают, что шоу "Маскарад" намного ближе к "The Masked Singer", чем к "Mysteries in the Spotlight". 

Компания Fremantle планирует передать этот вопрос на рассмотрение в FRAPA, индустриальную ассоциацию, занимающуюся защитой форматов, чтобы получить их заключение относительно действий "1+1", а затем уже и что-то предпринимать с нашими партнерами TРK "Украина" и MBC".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Скандал, 1+1, Маскарад.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
02 Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину
03 Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
04 Мальчик выглядывал в окно, а обезумевшая мать бегала вокруг дома: новые детали убийства отцом ребенка в Киеве
05 "Врач спросила, смогу ли я сама поставить себе капельницу": волонтер рассказала о борьбе с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь