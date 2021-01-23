Шоу "Маска": стало известно, кто вышел на сцену в образе Буйвола

Стало известно, кто скрывался под маской Буйвола в первом эпизоде шоу "Маска", которое стартовало 16 января и сразу же привлекло к себе внимание украинской аудитории.

Стоит отметить, что после завершения первого выпуска в соцсетях мнения поклонников разделились между Потапом и Олегом Винником.

Как оказалось, те кто поставил на Винника оказались правы.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина" и подтвердил сам певец у себя в Facebook.

"Невероятное раскрытие! А вы узнали Олега Винника в образе героя из будущего Киберпанка Буйвола?", - написал он.

Стоит отметить, что разоблачение Буйвола должно было состояться 23 января во время второго эпизода шоу. Однако этот день объявлен трауром из-за пожара в пансионате под Харьковом, поэтому новый выпуск "Маски" выйдет лишь через неделю - 30 января.