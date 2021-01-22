Второй выпуск шоу "Маска" на канале "Украина" перенесен: детали

Новый выпуск одного из самых грандиозных шоу на украинском телевидении "Маска", который транслирует канал "Украина", решено было перенести в связи с общенациональным трауром 23 января. Теперь второй эфир состоится только через неделю, 30 января.

Об этом организаторы проекта оповестили поклонников на официальном аккаунте в Инстаграме.

"Решением президента 23 января в Украине объявлен днем траура по погибшим в Харьковской области. Выражаем свои искренние соболезнования. Второй выпуск шоу МАСКА выйдет в эфир в субботу, 30 января в 21:00 на канале "Украина"", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 января стало известно о масштабном пожаре в частном доме престарелых в Харькове, в результате чего погибли 15 человек, а пятеро человек пострадали. Врачи диагностировали у них ожоги и отравления угарным газом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом выпуске шоу "Маска" выбыл Буйвол.