Ожоги и отравления: появились данные о состоянии пострадавших во время пожара в Харькове

У пяти пострадавших во время смертельного пожара в хосписе Харькова, врачи диагностировали ожоги и отравления угарным газом.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, отметив, что у одного 65-летнего мужчины диагностировали 15% ожогов средней степени.

"Еще один мужчина 73 лет отравился угарным газом. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - отметил он.

Кроме того, еще трое пострадавших - мужчины 57 и 80 лет и 81-летняя женщина в шоковом состоянии находятся в отделении паллиативной помощи 17-й городской больницы.

Отметим, в результате пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове 15 человек погибли, 5 пострадали и девять удалось спасти.

Подробнее про пожар с 15 погибшими в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.