Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн

В четверг, 21 января, в 15.03 на спасательный пульт поступил вызов о пожаре в жилом доме по улице Нижнегиевская, 150Б, в котором, как выяснилось, располагался частный дом престарелых. Уже через час, в 16.05, стало известно о гибели 15 человек и 5 пострадавших в результате ЧП.

"Телеграф" решил собрать все подробности трагедии.

17:52 Завели дело. Владельца и заведующего заведения доставили в полицию.

17:38 Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства из-за трагедии в Харькове.

17:34 По словам очевидцев, спасенных стариков на время забрали к себе жители соседних домов. Но вообще даже никто толком не знает, сколько вообще человек было в здании. А вот что говорит заместитель начальника ГСЧС Харьковской области.

17:29 Директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что дом престарелых работал без официального разрешения. При этом заведение "Золотое время" активно рекламировало себя в соцсетях. Так выглядела одна из комнат хосписа.

17:22 Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что огонь мог вспыхнуть из-за обогревателей.

16:31 Одним из первых на трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он высказал слова скорби из-за случившегося и уточнил, что на момент пожара в доме находились 33 человека.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", - написал он на своей странице в Facebook.

Также президент поручил министру МВД Арсену Авакову "открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват".

"21 января, в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижнегиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 13 человек, 4 человека пострадали. Площадь пожара составляет 100 кв. м", - поделились первыми подробностями спасатели.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Пожар квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Также в ГСЧС уточнили, что по состоянию на 16:05 обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали. Кроме того, появилось первое видео с места трагедии.