Жертв может быть больше: очевидцы рассказали о пожаре в харьковском доме престарелых

21 января в Харькове случился пожар в частном доме для престарелых «Золотой час». Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уже озвучила первую причину трагедии - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По предварительным данным трагедия унесла жизни 15 человек. Однако, увы, эта цифра пока не окончательна.

В сети появились видео с места событий, на которых очевидцы пожара сообщили, что на самом деле неизвестно, сколько людей всего было в здании.

"Боимся, что 15 погибших, это не окончательно. Страшная смерть” - говорят очевидцы.

Также местные жители сообщили, что всех спасенных пожилых людей “поразбирали” по своим домам соседи, ведь в Харькове сейчас холод и мороз -8’С.

Все подробности о пожаре в Харькове, читайте в материале “Телеграфа”.