Погибло 15 человек: в Харькове разгорелся пожар в доме престарелых (фото, видео)

В четверг, 21 января, в Харькове произошел масшштабный пожар в жилом доме, который некогда был переоборудован под частный дом престарелых, в результате чего погибли 15 человек, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Пожар произошел в 15.03. Очаг возгорания находился на втором этаже двухэтажного дома. Буквально через 40 минут, как спасатели принялись тушить огонь, который разгорелся на 100 кв. м, стало известно о 13 погибших и четырех пострадавших.

"По состоянию на 16:05 обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали. Информация обновляется", - уточнили в ведомстве,добавив, что цифры по количеству жертв и пострадавших могут быть ешще не окончательными.