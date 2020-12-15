11 человек заживо сгорели в доме престарелых в России: все подробности происшествия

Ночью 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии произошло ЧП: 11 человек погибли в результате пожара. Четверым удалось спастись.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш.

Согласно заявленным данным, сгоревшим домом оказалось деревянное одноэтажное строение с мансардой.

В то же время в Абзелиловском районе республики находился частный дом престарелых. Занимает его специальная организация — центр социального обслуживания "Дом престарелых". Дом милосердия принадлежал ООО "АХАЙ".

На данный момент на месте работают эксперты, которые установят причину произошедшего.

Сотрудница "Дома престарелых" успела вывести 3 человек во время пожара в Башкирии.

1 из 4 спасшихся — член персонала. Женщина вывела 3 стариков, когда сработала пожарная сигнализация. Но остальных спасти не успела. А выбраться самостоятельно пожилые люди не смогли.

Возможной причиной пожара в доме престарелых в Башкирии, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили эксперты.

Собеседник в администрации Абзелиловского района добавил, что в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность проводки и человеческий фактор. "Возможно кто-то закурил в постели", — рассказал он. Отмечается, что после возгорания сработала пожарная сигнализация, что спасло жизни четверым постояльцам.

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