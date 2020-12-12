Рыбалка в стиле 2020-го: в сети появилось зрелищное видео пожара на реке в России

В России рыбаки стали свидетелями инфернальной картины. Сухая трава загорелась у берегов реки в городе Большой Камень.
Кадрами "рыбалки в стиле 2020 года" поделился Телеграм-канал Life Shot.
"Так эпично на берегу замёрзшей реки в городе Большой Камень в Приморском крае полыхала сухая трава. Ни один рыбак не пострадал", - сказано в сообщении.
Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика.
На кадрах заметно, что масштабный пожар вспыхнул на берегу реки, а рыбаки, спасая свои автомобили, припарковались прямо на льду.
Один из свидетелей предположил, что кто-то специально поджег траву.
Как сообщалось ранее, в подмосковной Балашихе прорвало трубу водоснабжения, из-за чего несколько дворов превратились в каток.