Рыбалка в стиле 2020-го: в сети появилось зрелищное видео пожара на реке в России

В России рыбаки стали свидетелями инфернальной картины. Сухая трава загорелась у берегов реки в городе Большой Камень.

Кадрами "рыбалки в стиле 2020 года" поделился Телеграм-канал Life Shot.

"Так эпично на берегу замёрзшей реки в городе Большой Камень в Приморском крае полыхала сухая трава. Ни один рыбак не пострадал", - сказано в сообщении.

Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

На кадрах заметно, что масштабный пожар вспыхнул на берегу реки, а рыбаки, спасая свои автомобили, припарковались прямо на льду.

Один из свидетелей предположил, что кто-то специально поджег траву.

Как сообщалось ранее, в подмосковной Балашихе прорвало трубу водоснабжения, из-за чего несколько дворов превратились в каток.