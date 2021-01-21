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Четверг, 21.01.2021
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"Скорая" отказалась ехать на помощь: очевидица рассказала о пожаре в Харькове

"Скорая" отказалась ехать на помощь: очевидица рассказала о пожаре в Харькове
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф

21 января в Харькове случился трагический пожар в жилом доме, который оказался частным домом престарелых. По предварительным данным пожар забрал жизни у 15 человек.

Наш корреспондент побывал на месте происшествия и ему удалось пообщаться с женщиной, которая живет по соседству со сгоревшим домом - Дутовой Светланой Игоревной.

Светлана Игоревна рассказала, что одной из первых заметила пожар. В своем доме она почувствовала, как несет гарью. Женщина сразу же бросилась помогать старикам и вызвала пожарных и скорую. На вопрос, как быстро приехали спасатели, она шокировала ответом, что скорая не захотела приезжать.

На окнах были решетки, люди просто задохнулись: всплыли страшные детали пожара в доме престарелых в Харькове

“Пожарные быстро приехали, а скорая нам отказала. Сказали не в нашей компетенции” - рассказала нашему корреспонденту Светлана Игоревна.

Также она сообщила, что дом престарелых здесь появился около года назад. Ранее там находился наркологический центр.

 Жертв может быть больше: очевидцы рассказали о пожаре в харьковском доме престарелых

Женщина добавила, что пожар тушили 5 пожарных машин.

Все подробности о трагедии - читайте в материале “Телеграфа”.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

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Пожар, Харьков, Дом престарелых.
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