"Скорая" отказалась ехать на помощь: очевидица рассказала о пожаре в Харькове

21 января в Харькове случился трагический пожар в жилом доме, который оказался частным домом престарелых. По предварительным данным пожар забрал жизни у 15 человек.

Наш корреспондент побывал на месте происшествия и ему удалось пообщаться с женщиной, которая живет по соседству со сгоревшим домом - Дутовой Светланой Игоревной.

Светлана Игоревна рассказала, что одной из первых заметила пожар. В своем доме она почувствовала, как несет гарью. Женщина сразу же бросилась помогать старикам и вызвала пожарных и скорую. На вопрос, как быстро приехали спасатели, она шокировала ответом, что скорая не захотела приезжать.

“Пожарные быстро приехали, а скорая нам отказала. Сказали не в нашей компетенции” - рассказала нашему корреспонденту Светлана Игоревна.

Также она сообщила, что дом престарелых здесь появился около года назад. Ранее там находился наркологический центр.

Женщина добавила, что пожар тушили 5 пожарных машин.

Все подробности о трагедии - читайте в материале “Телеграфа”.