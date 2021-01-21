Людей начали выносить, когда уже все горело: "Телеграф" побывал возле сгоревшего хосписа в Харькове (фото, видео)

Постояльцев престарелого дома в Харькове, где на пожаре погибли 15 человек, 9 удалось спасти и еще 5 пострадали, начали выносить из здания, когда второй этаж уже пылал.

Об этом корреспонденту "Телеграфа", который сейчас находится на месте трагедии, рассказали очевидцы.

На кадрах, снятых корреспондентом видно, что верхняя часть дома – крыша и второй этаж все в гари.

Также во дворе стоит пожарная машина, а на земле лежат вещи, по всей видимости, принадлежащие постояльцам.

Отметим, что по данным ГСС Харьковсской области, пожар, начавшийся в 15.03, удалось погасить практически через два часа - в 16.53. При этом помимо 15 погибших и 5 пострадавших, спасателям удалось спасти еще 9 чееловек.

К тому же уже доподлинно известно, что дом престрелых работал нелегально.

Все подробности о пожаре в Харькове, читайте в материале “Телеграфа”.