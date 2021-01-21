На решетках были окна, люди просто задохнулись: всплыли страшные детали пожара в доме престарелых в Харькове

Люди, которые погибли и пострадали во время трагического пожара в доме престарелых в Харькове, оказались буквально запертыми в помещении, из-за решеток на окнах.

Об этом в комментарии журналистам заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно", - сообщил он.

По его словам, с владельцем этого заведения уже ведется следственная работа. На данный момент городские власти выясняют, сколько точно людей находилось в этом нелегальном хосписе.

"Мы выясняем, сколько точно людей там находилось. Нам известно, что погибло 15 человек. Пять человек находятся с различной степенью ожогов в больницах Харькова", - утонил Терехов.

Подробнее про пожар с 15 погибшими в доме престарелых в Харькове, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.