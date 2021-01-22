Охраны больше, чем местных: украинцы обсуждают приезд Зеленского к сгоревшему харьковскому хоспису (видео)

В пятницу, 22 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков на место пожара в доме престарелых, где 15 человек погибли, 5 пострадали и 9 удалось спасти.

Соответствующее видео с места пожара, куда приехал президент публикует "Суспильне Харьков".

На кадрах видно, как картеж Зеленского подъезжает к сгоревшему зданию. Открываются двери и из автомобиля вышел Зеленский и его тут же обступила охрана из нескольких человек.

Этот факт не укрылся от украинцев, которые тут же стали комментировать увиденное.

"Все всё знали и откат за это получали, а теперь они видели ли, в неведении были. Аж воротит от этого", "Охраны больше чем местных жителей, "Пусть маску снимет", Тот который кричал, я буду ходить без охраны", "Приехал рейтинг зарабатывать?" - комментируют видео в сети.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.