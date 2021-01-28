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Почему шоу "Холостяк" так сильно нравится зрителям: 5 основных причин

Почему шоу "Холостяк" так сильно нравится зрителям: 5 основных причин
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram holostyakstb

Один из самых романтических проектов страны "Холостяк", транслируемый на телеканале СТБ, с каждым годом продолжает набирать все больше популярности и отличаться высокими рейтингами. Напомним, что шоу снимается уже на протяжении 11 лет, а весной 2021 года стартует 11 сезон проекта. Главным героем, за сердце которого будут биться одни из самых красивых представительниц прекрасного пола, стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Мужчине 31 год.

Создатели телепроекта назвали пять основных причин смотреть проект "Холостяк". Итак:

1. Возможность перенестись в мир свиданий и романтики.

"Романтическое реалити "Холостяк" - это настоящий жизненный этап, который проживают герои. Проект "Холостяк" дает возможность каждому зрителю по-настоящему расслабиться с бокалом вина, посмеяться над плохими решениями, которые принимают другие люди, или сопереживать героям, которые борются за свое счастье. Это своего рода терапия, которая дает возможность отвлечься от бытовых забот и окунуться в мир красивых свиданий, ухаживаний и проявлений чувств".

2. Научиться лучше понимать психологию мужчин и женщин.

"Согласитесь, часто мы смотрим на поведение героев реалити и думаем: "Здесь он/она не правы". А временем наверняка знаем, к чему приведет то или иное высказывание. Так вот, каждый зритель может стать психологом. Анализировать личности и особенности каждого - дело не только интересное, но и несколько поучительное. Каждое свидание сопровождается диалогами и обсуждениями, свидетелями которых мы становимся".

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3. Возможность собраться всей семьей накануне выходных.

"Бесспорно, вечер в семейном кругу за общим занятием объединяет. Не секрет, что многие супруги после просмотра первого выпуска реалити не могут оторваться от его продолжения. И так, по пятницам семьи собираются у экранов телевизоров с вкусными закусками и напитками. Конечно, здесь главное почувствовать себя гуру семейных взаимоотношений и с высоты совместно прожитых лет определить, кто же прав, а кто нет. Более того, именно в проектах вы сможете почерпнуть идеи для ваших свиданий".

4. Неизменный ведущий Григорий Решетник.

"Гриша всегда уместно определяет каждую Церемонию роз как самую драматическую и трогательную, будь она первая или четырнадцатая. Наряд мужчины также стоит отдельного уважения. Белые штаны и кеды - это неотъемлемый атрибут Гриши даже на недели вне цивилизации. Но самое главное - это забота Григория о каждом участнике и участнице, дипломатичность и лояльность".

5. Эстетика.

"Вот настоящая причина, по которой каждый из нас настраивается еженедельно на романтическое реалити "Холостяк". Безусловно, главный герой проекта всегда хороший, умный, талантливый, воспитанный и галантный. Наблюдать, как такой мужчина проявляет интерес к девушке, - сплошное удовольствие".

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Поклонницы телепроекта также высказали свои причины, по которым стараются не пропускать ни одного выпуска реалити. Так, некоторые отмечают, что передача помогает им лучше изучить психологию отношений; другие же смотрят шоу из-за любви к ведущему Григорию Решетнику.

Напомним, что только два героя проекта продолжили отношения со своими избранниками. Главный герой девятого сезона шоу Никита Добрынин и Даша Квиткова готовятся впервые стать родителями, а героиня Ксения Мишина шоу "Холостячка" живет с избранником Александром Эллертом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Холостяк, Григорий Решетник, Михаил Заливако.
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