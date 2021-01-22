Стало известно, когда стартует шоу "Холостяк" на СТБ

На телеканале СТБ скоро стартует самое главное романтическое шоу страны - "Холостяк". Первый выпуск проекта выйдет 5 марта о 19.00. Ведущим стал бессменный Григорий Решетник, который в ноябре 2020 года стал отцом в третий раз.

Новым героем 11 сезона стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

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"Это будет один из тех Холостяков, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца!" - интригуют создатели шоу.

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Известно, что Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает руки перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного - настоящей любви.

"Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которым я смогу связать свою дальнейшую жизнь", - рассказал новый "Холостяк".

А тем временем герой девятого сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова готовятся впервые стать родителями.