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Даша Квиткова показала тесты на беременность на фото: "Мы хотели этого"

Даша Квиткова показала тесты на беременность на фото: "Мы хотели этого"
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Квитковой

Телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова станут родителями. 20 января пара сообщила, что ожидают первенца.

Победительница девятого сезона проекта "Холостяк" рассказала подписчикам о том, как они узнали о беременности, подчеркивая, что они очень сильно хотели ребенка и подошли к этому вопросу очень серьезно.

"Мы хотели этого. Поэтому я стала посещать всех врачей задолго до и закрывать вопросы, которые меня тревожили. Как мы знаем, во время беременности многие "болячки", на которые мы закрываем глаза, обостряются", - поведала Дарья.

даша квиткова беременна

Девушка отметила, что они с Никитой подошли к вопросу беременности немного "фанатично" в том плане, что настолько сильно этого хотели, что не отходили от аптеки и покупали по 10 тестов за раз.

даша квиткова беременна

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"А потом я выдохнула и решила просто отпустить эту ситуацию. В этот период мы уехали во Львов с друзьями, чтобы немного отвлечься. К слову, я уже была беременна, но не знала об этом", - рассказала Квиткова, признавшись, что позже ей приснился сон, в котором она делает два теста и отправляет их фото своей подруге. Позже сон воплотился в жизнь, и в сториз Инстаграма девушка даже выложила доказательства - фото двух тестов, а также видео с посещения УЗИ.

даша квиткова беремена

Ранее Никита и Дарья говорили, что история их любви похожа на настоящую сказку. По словам влюбленных, связь они почувствовали после первого общения. По окончанию шоу "Холостяк", отношения звездной пары продолжили стремительно развиваться - они поженились и обзавелись собственным жильем.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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