"Мой внук, Райдер": Майкл Дуглас поделился милым снимком с малышом (фото)

В декабре 2020 года старший сын американского актера Майкла Дугласа Кэмерон стал во второй раз отцом - у него родился сын. Соответственно, актер снова стал дедом.

Кэмерон и его супруга Вивиан Тибес первые недели оберегали малыша, которого назвали Райдером, и не показывали его даже своим родным.

19 января счастливый дедушка опубликовал на своей странице в Инстаграм милый черно-белый снимок, на которой предстал с маленьким Райдером на руках. Это была их первая встреча.

Майкл держит малыша на одной руке, а во второй - бутылочка со смесью для ребенка. Видимо, Дуглас кормил внука. Счастливый вид и широкая улыбка на фото говорит о восторге, с которым произошла эта встреча.

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Ранее, “Телеграф” писал, что в начале февраля 2020 года скончался Кирк Дуглас.