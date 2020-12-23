Старший сын Майкла Дугласа во второй раз стал отцом: первое фото малыша

В семье Дугласов наконец-то радостное событие. Старший сын известного актера Майкла Дугласа – Кэмерон во второй раз стал отцом. Его возлюбленная Вивиан Тайбс подарила любимому наследника – сына, которого пара назвала Райдером.

Радостную новость пара сообщила милым семейным снимком, которую Кэмерон опубликовал на своей странице в Инстаграме.

На снимке мужчина позирует возле своей избранницы, которая держит малыша на руках, а сбоку сидит их первенец - дочь Луа.

Добро пожаловать на планету Земля, сын мой Райдер Т. Дуглас, – подписал фото Дуглас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cameron Douglas (@cameronmorrelldouglas)

Кэмерон Дуглас – старший из трех сыновей Майкла Дугласа, которого родила его экс-супруга Диандра Люкер.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в начале февраля 2020 года скончался Кирк Дуглас.