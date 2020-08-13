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Свадьба состоялась: Никита Добрынин и Даша Квиткова провели пышную церемонию

Свадьба состоялась: Никита Добрынин и Даша Квиткова провели пышную церемонию
10:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квитковой расписалась еще в мае, но из-за карантина празднование свадьбы пришлось перенести. И вот наконец это случилось!

Вчера, 12 августа, пара провела торжественное мероприятие по поводу своей свадьбы. Для празднования Никита и Даша выбрали один из самых красивых ресторанов Киева на берегу Днепра. 

На своих страницах в Инстаграм молодожены и их гости уже успели поделиться снимками с праздника.  

Даша и Никита решили устроить две церемонии. Во время первой влюбленные обменялись супружескими обетами днем, а вторая церемония состоялась вечером.

 
 
 
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#скемкаспер

Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin)

Не обошлась свадьба без сюрпризов. Никита Добрынин решил подарить своей супруге песню, и со сцены спел для Даши. После влюбленные станцевали свой первый свадебный танец.

 
 
 
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Сюрприз Никиты для Даши . Я в восторге, а Вы? .  Видео взято из Инстаграма @cybulskaya

Публикация от Фан Аккаунт Холостяк  (@11holostyak)

 
 
 
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Первый танец  . Видео взято из сториз @stbua

Публикация от Фан Аккаунт Холостяк  (@11holostyak)

22-летняя Даша Квиткова подготовилась к бурному празднованию и приготовила себе два платья. Первое - легкое и удобное для танцев, а второе - для вечерней церемонии. Никита Добрынин предстал в стильном дизайнерском костюме темно-синего цвета.

 
 
 
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Всем доброе утро, семья  Вчера был потрясающий день, даже не могу описать насколько. Мое сердце переполнено эмоциями и теплотой. Знаете, это такое чувство, когда ты с самого детства мечтаешь свадьбу, как у принцессы и твоя мечта исполняется в три раза лучше. Я благодарна каждому, кто трудился над нашей свадьбой. Это около 300 профессиональных людей. Все не просто так, эти люди посланы нам судьбой. Следующий пост благодарности будет для них. В конце вечера нам смонтировали целый фильм и показали всем гостям. В моей голове было только: «Чтооооооо!? Как они успели вообще?». Спасибо каждому гостью, который нашей время и приехал разделить этот день с нами. Чужих не было. Вы все - часть нас. Мы каждого невероятно любим Спасибо моему мужу, который каждую секунду моей жизни окутывает меня заботой и нежностью, заставляя понимать, что я не «как у принцессы», а я и есть «принцесса» Вчера все звёзды горели на нас. Вчера и всегда п.с. отдельная благодарность @vitaliymelnik , который по ходу вечера уже сбрасывал мне часть фотографий. Я просто в шоке!

Публикация от Daria Kvitkova@kvittkova)

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На церемонию приехали родные влюбленных, а также их звездные друзья. Среди гостей на свадьбе можно было увидеть ведущего Григория Решетника с супругой, бизнесвумен Леру Бородину и певицу Олю Цибульскую. 

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Свадьба, Холостяк, Никита Добрынин, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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