Свадьба состоялась: Никита Добрынин и Даша Квиткова провели пышную церемонию

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квитковой расписалась еще в мае, но из-за карантина празднование свадьбы пришлось перенести. И вот наконец это случилось!

Вчера, 12 августа, пара провела торжественное мероприятие по поводу своей свадьбы. Для празднования Никита и Даша выбрали один из самых красивых ресторанов Киева на берегу Днепра.

На своих страницах в Инстаграм молодожены и их гости уже успели поделиться снимками с праздника.

Даша и Никита решили устроить две церемонии. Во время первой влюбленные обменялись супружескими обетами днем, а вторая церемония состоялась вечером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #скемкаспер Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin) 12 Авг 2020 в 10:15 PDT

Не обошлась свадьба без сюрпризов. Никита Добрынин решил подарить своей супруге песню, и со сцены спел для Даши. После влюбленные станцевали свой первый свадебный танец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первый танец . Видео взято из сториз @stbua Публикация от Фан Аккаунт Холостяк (@11holostyak) 12 Авг 2020 в 9:59 PDT

22-летняя Даша Квиткова подготовилась к бурному празднованию и приготовила себе два платья. Первое - легкое и удобное для танцев, а второе - для вечерней церемонии. Никита Добрынин предстал в стильном дизайнерском костюме темно-синего цвета.

На церемонию приехали родные влюбленных, а также их звездные друзья. Среди гостей на свадьбе можно было увидеть ведущего Григория Решетника с супругой, бизнесвумен Леру Бородину и певицу Олю Цибульскую.