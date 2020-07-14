"Наша общая заслуга": Никита Добрынин и Даша Квиткова приобрели жилье в столице

О воплощении заветной мечты Даша рассказала в заметке на личной странице в инстаграме. Девушка призналась, что в течение месяца они неустанно работали для того, чтобы наконец иметь собственное жилье.
Квиткова рассказывает своей аудитории подписчиков о самых важных событиях, которые случаются в ее жизни. Она любит делиться радостными моментами и доказывает, что нет ничего невозможного. Главное – это желание достичь своей цели и упорный труд.
Девушка поделилась, что примерно месяц она и Никита постоянно находились в напряжении и работали на результат. Они трудились ради общей мечты.
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Не могу с вами не поделиться. Около месяца мы с Никитой ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю «МЫ», потому что то, о чем я сейчас вам расскажу — это наша о б щ а я заслуга. 3...2...1... Мы купили квартиру Просто офигеть. Вот это подарок друг другу на свадьбу До сих пор мы не можем в это поверить. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи — это конечно круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл Это невероятное чувство, когда мы смогли сделать это самостоятельно, без помощи наших родителей. Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить Будучи на острове Бали мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель — будет и возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся
"Говорю "мы", потому что это наша общая заслуга", – отметила Даша.
Блогер призналась, что они купили квартиру и таким образом сделали подарок друг другу на свадьбу.
"До сих пор не можем поверить в это. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие автомобили и вещи – это конечно круто, но гораздо лучше, когда есть свое жилье и свои стены в столице", – рассказала Квиткова.
Она призналась, что невероятно счастлива, ведь они смогли приобрести квартиру самостоятельно, без помощи родителей.
"Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить. Находясь на острове Бали, мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель – будет возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся", – написала в публикации звездная жена.