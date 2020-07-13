Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам
В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам
ДТП под Киевом: Зеленский отреагировал на аварию и призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
ДТП под Киевом: Зеленский призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити

Счастливая семья: Ирина Федишин показала, как отдыхает с родными (Фото)

Счастливая семья: Ирина Федишин показала, как отдыхает с родными (Фото)
14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram
Популярная украинская певица Ирина Федишин очередной раз поделилась с поклонниками ярким семейным фото.

Ирина Федишин показала момент из поездки, в которую отправилась вместе с мужем и детьми на выходных.

Кадр артистка опубликовала на личной странице в инстаграме. Именно там она публикует лучшие моменты своей жизни, показывает путешествия, семейные праздники и варианты стильных образов.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то в этом году многие люди предпочитают внутренний туризм. К ним относятся и знаменитости. В частности, Ирина Федишин с радостью познает новые интересные места родного края. Она неоднократно показывала поклонникам, куда отправляется вместе с семьей. За время карантина исполнительница успела побывать в замках Львовщины, в Умани и даже поплавала в солнечной Одессе. На этих выходных она исследовала одну из областей Западной Украины.

 

Где побывала Ирина Федишин?

Ирина вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком и сыновьями – Юрчиком и Олежиком посетили село Шманьковцы, Чертковского района Тернопольской области. Они сделали яркое семейное фото на фоне живописной природы и озера. Певица позировала, лежа на оранжевом надувном диване, а вокруг нее были три самых главных в жизни мужчины. Вчера, 12 июля, в Украине отмечали праздник Петра и Павла. Поскольку отец Ирины также Петр, то она присоединилась к поздравлениям и в публикации выразила искренние пожелания всем именинникам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Певица, Украинская певица, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
&quot;Опасные кредиты&quot;: НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
На Донбассе погибли двое украинских защитников
На Донбассе погибли двое украинских защитников
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь