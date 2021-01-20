"Умножили нашу любовь": "Холостяк" Никита Добрынин впервые станет отцом (фото)

Герой девятого сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова, которые недавно столкнулись с критикой по поводу фотосессии, впервые станут родителями.

Об этом супруги сообщили в социальной сети Инстаграм.

"Наша огромная радость и маленькое чудо", - написал Никита, сопроводив новость фотографией с округлившимся животом своей любимой.

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Даша Квиткова отметила, что "четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь".

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квитковой расписалась 20 мая прошлого года, но из-за карантина празднование свадьбы пришлось перенести. Церемония состоялась 12 августа.

В 2020 году молодая семья приобрела собственную квартиру в Киеве, а позже - шикарный 4-этажный дом недалеко от столицы.