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Среда, 20.01.2021
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"Умножили нашу любовь": "Холостяк" Никита Добрынин впервые станет отцом (фото)

"Умножили нашу любовь": "Холостяк" Никита Добрынин впервые станет отцом (фото)
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Никиты Добрынина

Герой девятого сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова, которые недавно столкнулись с критикой по поводу фотосессии, впервые станут родителями.

Об этом супруги сообщили в социальной сети Инстаграм.

"Наша огромная радость и маленькое чудо", - написал Никита, сопроводив новость фотографией с округлившимся животом своей любимой.

Даша Квиткова отметила, что "четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь".

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Напомним, Никита Добрынин и Даша Квитковой расписалась 20 мая прошлого года, но из-за карантина празднование свадьбы пришлось перенести. Церемония состоялась 12 августа.

В 2020 году молодая семья приобрела собственную квартиру в Киеве, а позже - шикарный 4-этажный дом недалеко от столицы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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