Инкубатор какой-то: фанаты Бузовой негативно отнеслись к новости о третьей беременности жены Дмитрия Тарасова

В сети продолжают распространятся слухи о третьей беременности Анастасии Костенко - новой супруги футболиста Дмитрия Тарасова, который раньше состоял в отношениях с популярной певицей Ольгой Бузовой.

Новым "витком" для сплетен стало то, что в одном из интервью Дмитрий сам намекнул на то, что они снова станут родителями. На вопрос будет ли вакцинироваться его семья от коронавируса, Тарасов ответил, что сам то не против, а вот Настя переживает как она отражается на беременных, ведь пока это неизвестно.

Новость разлетелась по сети, и ярые поклонники Ольги Бузовой не могли не отреагировать на нее. Не всем фанатам певице пришлась по душе эта информация, о чем соответствуют комментарии под постами с новостью о беременности Костенко.

"Инкубатор какой-то", "По стопам Самойловых пока мальчика не родят", "Во извилина одна- плодиться", "Ну Тарасов умом никогда не выделялся, поэтому и проболтался" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что новые снимки Анастасии Костенко с отдыха вызвали бурное обсуждение в сети.