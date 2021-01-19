Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Инкубатор какой-то: фанаты Бузовой негативно отнеслись к новости о третьей беременности жены Дмитрия Тарасова

Инкубатор какой-то: фанаты Бузовой негативно отнеслись к новости о третьей беременности жены Дмитрия Тарасова
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В сети продолжают распространятся слухи о третьей беременности Анастасии Костенко - новой супруги футболиста Дмитрия Тарасова, который раньше состоял в отношениях с популярной певицей Ольгой Бузовой.

Новым "витком" для сплетен стало то, что в одном из интервью Дмитрий сам намекнул на то, что они снова станут родителями. На вопрос будет ли вакцинироваться его семья от коронавируса, Тарасов ответил, что сам то не против, а вот Настя переживает как она отражается на беременных, ведь пока это неизвестно.

Новость разлетелась по сети, и ярые поклонники Ольги Бузовой не могли не отреагировать на нее. Не всем фанатам певице пришлась по душе эта информация, о чем соответствуют комментарии под постами с новостью о беременности Костенко.

"Инкубатор какой-то", "По стопам Самойловых пока мальчика не родят", "Во извилина одна- плодиться", "Ну Тарасов умом никогда не выделялся, поэтому и проболтался" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что новые снимки Анастасии Костенко с отдыха вызвали бурное обсуждение в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Беременность, Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова, Анастасия Костенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
02 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
03 Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
04 В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
05 Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР огласило подозрение Тупицкому
ГБР огласило подозрение Тупицкому
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь