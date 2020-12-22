Новая любовь Тарасова разозлила фанатов Бузовой стройной фигурой в купальнике (фото)

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отправились в отпуск в солнечные Мальдивы. Настя активно публикует снимки с отдыха, позируя в купальнике, чем очень разозлила поклонников бывшей супруги Тарасова Ольги Бузовой.

Костенко опубликовала на своей странице в Instagram милый снимок с двумя дочками — Миланой и Евой. Девочки позируют на фоне лазурного берега в купальниках одинаковой расцветки. Стоит отметить, что Настя отлично подтянула фигуру после второй беременности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Второй снимок девушка опубликовала уже с супругом. На фото пара обнимается, стоя на пляже возле пальмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Поклонники экс-супруги Тарасова Оли Бузовой не прошли мимо этих снимков и не упустили возможности высказать свое «фу» в сторону Анастасии.

«Линейка:) без форм, просто худо-плоская», «Просто никакая», «А что с талией», «Доска», «Бревно», «Худая да это хорошо но она просто обычная нечего особенного и супер красивого» - пишут недовольные фаны Бузовой.

Однако есть отзывы и хорошие. Поклонники пары Костенко-Тарасов отмечают, что Настя очень хорошо выглядит, даже получше Бузовой.

Напомним, что Ольза Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, а спустя 4 лет расстались. Оля довольно тяжело переносила развод. А Дмитрий видимо не особо горевал, ведь в 2017 году снова женился на модели Анастасии Костенко, которая младше Бузовой на 8 лет.

Эти события хорошенько отразились и на стороне поклонников Бузовой, поэтому не удивительно, что фаны Оли так негативно настроены против Тарасова и его спутницы.

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