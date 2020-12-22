Скачать
Вторник, 22.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
Кремль наломал столько дров...: ждать ли улучшения отношений между США и РФ при Байдене
Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020
Отличные картинки и поздравления с Днем энергетика 2020

Новая любовь Тарасова разозлила фанатов Бузовой стройной фигурой в купальнике (фото)

Новая любовь Тарасова разозлила фанатов Бузовой стройной фигурой в купальнике (фото)
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отправились в отпуск в солнечные Мальдивы. Настя активно публикует снимки с отдыха, позируя в купальнике, чем очень разозлила поклонников бывшей супруги Тарасова Ольги Бузовой.

Костенко опубликовала на своей странице в Instagram милый снимок с двумя дочками — Миланой и Евой. Девочки позируют на фоне лазурного берега в купальниках одинаковой расцветки. Стоит отметить, что Настя отлично подтянула фигуру после второй беременности.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Второй снимок девушка опубликовала уже с супругом. На фото пара обнимается, стоя на пляже возле пальмы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Поклонники экс-супруги Тарасова Оли Бузовой не прошли мимо этих снимков и не упустили возможности высказать свое «фу» в сторону Анастасии.

«Линейка:) без форм, просто худо-плоская», «Просто никакая», «А что с талией», «Доска», «Бревно», «Худая да это хорошо но она просто обычная нечего особенного и супер красивого» - пишут недовольные фаны Бузовой.

Однако есть отзывы и хорошие. Поклонники пары Костенко-Тарасов отмечают, что Настя очень хорошо выглядит, даже получше Бузовой.

Напомним, что Ольза Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, а спустя 4 лет расстались. Оля довольно тяжело переносила развод. А Дмитрий видимо не особо горевал, ведь в 2017 году снова женился на модели Анастасии Костенко, которая младше Бузовой на 8 лет.

Эти события хорошенько отразились и на стороне поклонников Бузовой, поэтому не удивительно, что фаны Оли так негативно настроены против Тарасова и его спутницы.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что российское реалити-шоу "Дом-2" закрывается после 16 лет эфира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова, Анастасия Костенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку
02 Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
03 Путин отправил наемников в зону еще одного конфликта и потерпел неудачу
04 Днепр и область за сутки потрясли сразу три трагических ЧП: детали, фото и видео
05 Пассажирка-подросток вылетела из авто: под Львовом пьяная компания упала в реку с моста (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США приняли меры против России и Китая: под удар попали люди Путина, и это еще не конец
США приняли меры против России и Китая: под удар попали люди Путина, и это еще не конец
Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря
Доллар подорожал, евро укрепилось: курс валют на 22 декабря
Тело Кернеса доставили в Харьков: первое видео
Тело Кернеса доставили в Харьков: первое видео
Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь