Новая любовь Тарасова разозлила фанатов Бузовой стройной фигурой в купальнике (фото)

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отправились в отпуск в солнечные Мальдивы. Настя активно публикует снимки с отдыха, позируя в купальнике, чем очень разозлила поклонников бывшей супруги Тарасова Ольги Бузовой.
Костенко опубликовала на своей странице в Instagram милый снимок с двумя дочками — Миланой и Евой. Девочки позируют на фоне лазурного берега в купальниках одинаковой расцветки. Стоит отметить, что Настя отлично подтянула фигуру после второй беременности.
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Второй снимок девушка опубликовала уже с супругом. На фото пара обнимается, стоя на пляже возле пальмы.
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Поклонники экс-супруги Тарасова Оли Бузовой не прошли мимо этих снимков и не упустили возможности высказать свое «фу» в сторону Анастасии.
«Линейка:) без форм, просто худо-плоская», «Просто никакая», «А что с талией», «Доска», «Бревно», «Худая да это хорошо но она просто обычная нечего особенного и супер красивого» - пишут недовольные фаны Бузовой.
Однако есть отзывы и хорошие. Поклонники пары Костенко-Тарасов отмечают, что Настя очень хорошо выглядит, даже получше Бузовой.
Напомним, что Ольза Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, а спустя 4 лет расстались. Оля довольно тяжело переносила развод. А Дмитрий видимо не особо горевал, ведь в 2017 году снова женился на модели Анастасии Костенко, которая младше Бузовой на 8 лет.
Эти события хорошенько отразились и на стороне поклонников Бузовой, поэтому не удивительно, что фаны Оли так негативно настроены против Тарасова и его спутницы.
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