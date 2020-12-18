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Наконец-то: "Дом-2" закрывается
Наконец-то: "Дом-2" закрывается

Наконец-то: "Дом-2" закрывается

Наконец-то: "Дом-2" закрывается
17:33 Сегодня Телеграф

Известное российское реалити-шоу "Дом-2" закрывается после 16 лет трансляции передачи на канале ТНТ.

Об этомSuper сообщили надежные источники.

Причиной такого решения продюсеров телепроекта стали низкие рейтинги, которые отталкивают рекламодателей от сотрудничества с телеканалом. Якобы шоу начало терять своих поклонников из-за участия "стареньких" участников, а новеньких пока так и не удалось найти.

"17 декабря руководство компании-производителя реалити Solaris Promo Production вызвало ведущих проекта на совещание, где объявили им, что шоу закрывается", - пишет издание.

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Отмечается, что график съемок расписан только до 26 декабря 2020 года, а что будет дальше - неизвестно. Из-за закрытия под Новый год много сотрудников телеканала потеряют свои рабочие места: "После того как закрыли серии на Сейшелах, без работы осталось около 100 человек, такая же участь ждала и сотрудников площадки "Спаси свою любовь".

"Дом-2" - российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Семейные пары строили дом, который в финале проекта был разыгран среди них посредством зрительского голосования.

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Самыми известными ведущими проекта были Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ксения Собчак и Ольга Орлова.

Ранее сообщалось, что российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову засмеяли в сети из-за платья.

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Дом-2, Ольга Бузова.

Автор:

Телеграф
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