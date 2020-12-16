«Будь они все прокляты»: Виктория Боня обвинила ВОЗ и Билла Гейстса в преступлении против человечества (видео)

В мире начали появляться первые вакцины от коронавируса. Однако не всем эта информация пришлась по душе.

Российский блогер и телеведущая Виктория Боня записала гневное видеообращение, в котором высказала свое мнение и негодование о вакцине от ВОЗ. Ролик она опубликовала на своей страничке в Инстаграм.

Боня рассказала, что в вакцине, которую предлагает Всемирная организация здравоохранения, содержаться тяжелые металлы и белок, который вызывает бесплодие у женщин. Виктория считает, что эта прививка – это стерилизация женщин по всему миру.

Телеведущая отмечает, что статья, в которой она прочитала информацию о вакцине, была удалена.

Также, досталось и американскому предпринимателю, одному из создателей компании Microsoft Биллу Гейтцу. Так, как он финансирует многие разработки, Виктория обвинила его в преступлении против человечества.

Отметим, что о российской вакцине Боня ничего плохого не сказала.

Осторожно, нецензурная лексика!!!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Виктория Боня — известная телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ, актриса, фотомодель и светская львица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

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