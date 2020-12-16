Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Российская угроза и слабые кадры: главные риски для Украины в 2021 году
Российская угроза и слабые кадры: главные риски для Украины в 2021 году
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
В России нашли позитив в отравлении Навального
В России нашли позитив в отравлении Навального
Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото и видео)
Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото, видео)

«Будь они все прокляты»: Виктория Боня обвинила ВОЗ и Билла Гейстса в преступлении против человечества (видео)

«Будь они все прокляты»: Виктория Боня обвинила ВОЗ и Билла Гейстса в преступлении против человечества (видео)
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В мире начали появляться первые вакцины от коронавируса. Однако не всем эта информация пришлась по душе.

Российский блогер и телеведущая Виктория Боня записала гневное видеообращение, в котором высказала свое мнение и негодование о вакцине от ВОЗ. Ролик она опубликовала на своей страничке в Инстаграм.

Боня рассказала, что в вакцине, которую предлагает Всемирная организация здравоохранения, содержаться тяжелые металлы и белок, который вызывает бесплодие у женщин. Виктория считает, что эта прививка – это стерилизация женщин по всему миру.

Телеведущая отмечает, что статья, в которой она прочитала информацию о вакцине, была удалена.

Также, досталось и американскому предпринимателю, одному из создателей компании Microsoft Биллу Гейтцу. Так, как он финансирует многие разработки, Виктория обвинила его в преступлении против человечества.

Отметим, что о российской вакцине Боня ничего плохого не сказала.

Осторожно, нецензурная лексика!!!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Виктория Боня — известная телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ, актриса, фотомодель и светская львица.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Ранее, «Телеграф» писал, что певица Светлана Лобода устроила скандал на фестивале "Золотой граммофон".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Виктория Боня, Билл Гейстс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
03 Стали известны имена еще двух возможных новых украинских министров
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Байден может вернуть Йованович послом США в Украине, - журналист
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Гривна продолжает заметно укрепляться: курс валют на 16 декабря
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь