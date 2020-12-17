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"Платьице великовато": Ольга Бузова взволновала сеть ярким нарядом (фото и видео)

"Платьице великовато": Ольга Бузова взволновала сеть ярким нарядом (фото и видео)
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Бузовой

Российская звезда Ольга Бузова, у сестры которой недавно случился инсульт, продемонстрировала роскошное алое платье, которое позабавило сеть.

На своей страничке в Инстаграме телеведущая и певица разместила фото, на которых она позирует с певцом Филиппом Киркоровым во время съемок очередной праздничной программы на Новый 2021 год.

"Ну идеальные же. Филипп, не устану тебе повторять, ты прекрасен и я так рада, что мы смогли хоть и во время моторов, так мило, так душевно провести время", - написала Бузова в новом посте.

 
 
 
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A post shared by Ольга Бузова (@buzova86)

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Стоить отметить, что если посмотреть на певицу с определенного ракурса, то красивый наряд покажется немного больше по размерам.

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В Telegram-канале "СПЛЕТНИК" отметили, что смотрится "платьице великовато", указав на грудь певицы.

В свою очередь, эстрадный артист Филипп Киркоров также поделился с подписчиками снимками, сделанными на съемочной площадке.

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"В канун Нового 2021 года с друзьями и коллегами покажем вам наши приключения и сюрпризы. Будет весело!" - заинтриговал певец.

А вот поклонники артиста в комментариях отметили, что присутствие Бузовой на фотографиях является лишним.

Ранее российская певица Ольга Бузова оскандалилась фейковым "похищением" себя же.

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Все по теме:

Филипп Киркоров, Стиль, Ольга Бузова.

Автор:

Телеграф
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