Долбодятлы: Потап наехал на украинцев из-за скандала вокруг клипа Дорофеевой

После безудержной критики и жарких дискуссий в соцсетях Потап решил записать видео под названием "Моим прихожанам" и извиниться за новый скандальный клип Нади Дорофеевой "Горит", в котором она поет и танцует на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"Не подумали, не углядели, не хотели никого обидеть. Простите. Это наша ошибка", - заверил рэпер у себя в Инстаграме.

Вот на этом и нужно было остановиться, но далее Потап начал жестко обращаться к украинцам, которые возмутились из-за его намерения сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой, которая пользуется не лучшей репутацией в Украине и неоднократно посещала оккупированный Крым.

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Фит с Бузовой Потап назвал "шансом расширить свою аудиторию" и "попасть в украинские чарты", так как ведущая якобы является одной из самых влиятельных персон российского шоу-бизнеса: "Экспансия украинской музыки начинается не с треков на украинском, а с присутствия. Нас нет. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты", - продолжил рэпер, тыча пальцев в объектив камеры.

Кроме этого, музыкальный продюсер намерен "научить" любить свою страну так же, как он: "Вы не лидеры, вы только тормозите своей поляризацией общества всех нас. Нам нужны другие люди. Такие как я. Которые умеют работать. Все, на что вы способны, - это обсасывать мои движения. Я, заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записываться с кем-либо".

В комментариях подписчики снова набросились на Потапа, а он, в свою очередь, начал отвечать им.

Ранее Надя Дорофеева снова получила волну критики за выступления на проекте "Танцы со звездами". Певица пела под фонограмму.