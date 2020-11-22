Лучшего места не было? Сольный клип Нади Дорофеевой вызвал шквал критики из-за надругательства над Майданом

19 ноября украинская певица Надя Дорофеева запустила сольный проект DOROFEEVA и представила первую работу – клип на песню «Горит».

Многие поклонники группы «Время и Стекло» с нетерпением ждали сольную работу певицы, и остались довольные новым треком от Нади. Однако, часть поклонников песня не впечатлила, а клип и вовсе вызвал негодование.

Одну из сцен клипа снимали на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни на улице Институтской, да и сам клип певица представила накануне годовщины Майдана. Именно там, во время Революции Достоинства в 2014 году погибли Герои Небесной Сотни. На мосту вывешивают имена, портреты и плакаты с погибшими и репрессированными украинцами, однако большой баннер с надписью DOROFEEVA перекрывает их.

Именно этот факт и разозлил пользователей. Они считают, что съемки этого клипа - это «танцы на костях Небесной Сотни».

«Циничная ватница», «Лучшего места не было», «Слышу звук пробитого дна», «Дно полное...», «Насколько надо быть циничной, чтобы выпускать такое за день до годовщины Революции Достоинства?», «Позорное пятно на всю вашу жизнь» - пишут в комментариях.

Певица никак не комментировала это, однако пост таки удалила.

Клип DOROFEEVA - gorit

Отметим, что даже это недовольство не помешало Надежде Дорофеевой и песне «Горит» возглавить чарт Top 100 Ukraine.