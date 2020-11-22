Песня Дорофеевой оказалась на вершине чарта Top 100 Ukraine

Новый сингл певицы DOROFEEVA, который был представлен в четверг, 19 ноября, стремительно набирает популярность, даже несмотря на неоднозначные оценки пользователей Youtube.

22 ноября стало известно, что "Горит" оказался на первой строчке чарта Top 100 Ukraine, о чем любезно сообщила сама Надя на своей официальной странице в Инстаграме.

"В чарте Top 100 Ukraine на 1 месте", - написала певица.

View this post on Instagram A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева изначально выступала в группе "Время и Стекло", где ее коллегой был Алексей Завгородний (Позитив), но после распада исполнительница решила начать сольную карьеру.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Дантес поздравил свою супругу, певицу Надю Дорофееву, со стартом сольной карьеры и выразил слова поддержки, которые растрогали певицу.