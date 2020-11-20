«Ты мне разбиваешь сердце»: Надя Дорофеева ответила на слова мужа о старте ее сольной карьеры

19 ноября состоялась долгожданная премьера первой сольной песни и клипа певицы DOROFEEVA. На онлайн-вечеринке в честь этого события присутствовали близкие друзья исполнительницы, ее коллеги, а также муж Дорофеевой, певец Владимир Дантес.

Недавно Дантес разместил на своей странице в Инстаграм трогательный пост о своей любимой, где поздравил ее с началом сольной карьеры.

"Невозможно описать те эмоции, которые испытывает Надя Дорофеева сегодня", - написал Владимир.

View this post on Instagram A post shared by Dantes (@vladimirdantes)

На пост мужа Дорофеева отреагировала эмоционально.

Кроме этого, подписчики Владимира оценили посвященный пост его супруге и заявили, что они отличная пара.

Ранее "Телеграф" писал, почему новый клип украинской артистки Нади Дорофеевой "Горит" вызвал неоднозначную реакцию у ее фанатов.