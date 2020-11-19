Первый сольный клип Нади Дорофеевой Gorit: мнения поклонников разделились

В четверг, 19 ноября, состоялась премьера первого клипа сольного проекта Нади Дорофеевой - DOROFEEVA.

Клип называется Gorit ("Горит"), а срежиссировала его Таня Муиньо, известна своими работами со звездами MONATIK, "Время и Стекло", NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и др.

Продюсерами клипа стали Потап и Ирина Горовая.

Выход музыкального видео стал началом долгого творческого пути для Нади Дорофеевой, которая 10 лет была солисткой группы "Время и Стекло" вместе с Алексеем Завгородним, известным как Позитив.

А вот на официальном YouTube-канале певицы под видео собралось много отзывов от пользователей.

Так, большинство фанатов поздравили Дорофееву с успехом и отметили, что песня оказалась классной, а клип шикарным.

Но появились и те, кто посчитал клип действительно крутым и красочным, а вот сингл - очередной шаблонной попсой, которой не суждено стать хитом.

Отметим, что всего за час клип просмотрело более 120 тысяч человек, видео набрало более 17 тысяч лайков и 800 дизлайков.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно певица Надя Дорофеева сменила имидж и стала жгучей брюнеткой.