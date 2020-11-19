Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип (видео)

Певица DOROFEEVA, известна как Надя Дорофеева, выпустила свой первый премьерный клип на песню "Горит".

Видео появилось на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Горит" - первая грань сольного проекта DOROFEEVA.

"Этот клип - отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA", - говорит певица.

Добавим, что перед премьерой клипа команда Дорофеевой устроила online-вечеринку, на которой присутствовали такие звезды украинского шоу-бизнеса, как Потап, Ирина Горевая, Вера Брежнева, Монатик.

Дорофеева с мужем, певцом Владимиром Дантесом.

Кроме этого, певицу поздравили коллеги артистки: Позитив (Алексей Завгородний), Александр Гудков, Иван Дорн, а также рэпер Мот.

Все присутствующие отпраздновали премьеру, чем поделились с поклонниками начинающей сольной певицы.

Ранее "Телеграф" писал, по какой причине распалась группа "Время и Стекло", и что ждет Позитива и Дорофееву в будущем.