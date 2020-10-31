Почему распались "Время и Стекло" и каким был их последний танец (видео)

В пятницу, 30 октября, украинская музыкальная группа "Время и Стекло" отыграла сразу два своих последних концерта в Киеве.

View this post on Instagram A post shared by forever in my heart (@dodoxsky) on Oct 30, 2020 at 12:59pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Надя Дорофеева ФАН (@nadya.do.do) on Oct 30, 2020 at 10:21am PDT

Сразу после выступления вся съемочная команда вместе с Потапом (Алексеем Потапенко), солистами Надей Дорофеевой и Позитивом (Алексеем Завгородним) отпраздновали завершения прощального концерта в столице.

Распад группы "Время и Стекло" стал настоящим ударом для многомиллионной армии фанатов артистов, хотя о том, что дуэт находится на грани распада начали говорить сразу после выхода музыкального видео под названием "Навсегда/Никогда", в котором было показано, как съемочная группа и артисты "Время и Стекло" будто прощались со своими поклонниками.

Последний танец группы "Время и Стекло" на сцене Дворца "Украина" - смотреть видео:

View this post on Instagram A post shared by ВРЕМЯ И СТЕКЛО | ФАН-КЛУБ (@vremyaisteklo.fk) on Oct 30, 2020 at 2:31pm PDT

Напомним, что о завершении карьеры дуэт объявил в марте этого года. Настоящей причиной распада коллектива стало завершение 5-летнего контракта, который артисты решили не продлевать.

Дорофеева и Позитив рассказали в интервью программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, что они полны новых идей и оптимистично смотрят в будущее.

"Мы просто выросли", - сказала Надя. "Если я и Надя художники, то за 10 лет мы написали картину под названием "Время и Стекло". Дальше есть картины, которые мы тоже хотим написать", - заявил Алексей.

10 июля коллектив выпустил свой последний клип "Last Dance", который является визитной карточкой прощального тура группы "Время и Стекло". Последний концерт тура и группы должен состояться 2 декабря 2020 года в Харькове.