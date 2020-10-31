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Почему распались "Время и Стекло" и каким был их последний танец (видео)

Почему распались "Время и Стекло" и каким был их последний танец (видео)
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram Время и Стекло

В пятницу, 30 октября, украинская музыкальная группа "Время и Стекло" отыграла сразу два своих последних концерта в Киеве.

 
 
 
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Сразу после выступления вся съемочная команда вместе с Потапом (Алексеем Потапенко), солистами Надей Дорофеевой и Позитивом (Алексеем Завгородним) отпраздновали завершения прощального концерта в столице.

Распад группы "Время и Стекло" стал настоящим ударом для многомиллионной армии фанатов артистов, хотя о том, что дуэт находится на грани распада начали говорить сразу после выхода музыкального видео под названием "Навсегда/Никогда", в котором было показано, как съемочная группа и артисты "Время и Стекло" будто прощались со своими поклонниками.

Последний танец группы "Время и Стекло" на сцене Дворца "Украина" - смотреть видео:

 
 
 
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Напомним, что о завершении карьеры дуэт объявил в марте этого года. Настоящей причиной распада коллектива стало завершение 5-летнего контракта, который артисты решили не продлевать.

Дорофеева и Позитив рассказали в интервью программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, что они полны новых идей и оптимистично смотрят в будущее.

"Мы просто выросли", - сказала Надя. "Если я и Надя художники, то за 10 лет мы написали картину под названием "Время и Стекло". Дальше есть картины, которые мы тоже хотим написать", - заявил Алексей.

10 июля коллектив выпустил свой последний клип "Last Dance", который является визитной карточкой прощального тура группы "Время и Стекло". Последний концерт тура и группы должен состояться 2 декабря 2020 года в Харькове.

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Все по теме:

Позитив, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Алексей Завгородний.

Автор:

Телеграф
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