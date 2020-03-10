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Вторник, 10.03.2020
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Группа "Время и Стекло" выпустила клип на композицию "Навсегда/Никогда" (Видео)

Группа "Время и Стекло" выпустила клип на композицию "Навсегда/Никогда" (Видео)
14:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В клипе музыканты показали путь к успеху, собрав самые яркие моменты на протяжении 10-летней карьеры в украинском шоу-бизнесе.

Сегодня, 10 марта, на официальном ютуб-канале поп-группа представила новую видеоработу на трек "Навсегда/Никогда". 

Каждая новая работа Нади Дорофеевой и Позитива вызывает шквал восторга у многочисленной армии поклонников. Группа "Время и Стекло" на протяжении многих лет завоевывает престижные награды на территории отечественной музыкальной индустрии. Так, сегодня, 10 марта, музыканты презентовали новую песню "Навсегда/Никогда", которая вошла в последний альбом VISLOVO.

Щемящий трек появился на официальном ютуб-канале "Время и Стекло". Для нового клипа коллектив собрал в одном видео наибольшие достижения от старта карьеры 2010 года. В архивные кадры вошли эксклюзивные моменты со съемок клипа и совместных празднований самых громких событий личной жизни. Трек "Навсегда/ никогда" – о расставании после длительных отношений вместе. 

Несмотря на то, что видео появилось в сети лишь несколько часов назад, фаны уже успели отреагировать на него шквалом комментариев. Поклонники расценили новую песню группы "Время и Стекло" как прощальную работу в общей музыкальной карьере: "Создается впечатление, что группа скоро распадется.

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Ведь когда у них "выстрелила" песня "Имя 505", контракт подходил к концу. Это был 2015 год. И, кажется, они продлили контракт еще на 5 лет. Сейчас 2020", "Если группа распадется, то мое сердце разобьется", "Ваши песни сопровождали мои лучшие годы... Я понимаю, что это начало чего-то лучшего, но все равно грустно".

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Музыка, Знаменитости, Песни, Клипы, Время и Стекло, Новинки клипов, Навсегда/Никогда.
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