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Суббота, 07.03.2020
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Лидер группы "Без Обмежень" о победе Go_A: "У меня были немножко другие взгляды"

Лидер группы "Без Обмежень" о победе Go_A: "У меня были немножко другие взгляды"
19:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры:Сергей Танчинец признался, что больше всего ему понравилась песня KRUTЬ.

Сергей Танчинец и группа "Без Обмежень" активно работают над развитием своей карьеры. На днях в одном из интервью Сергей рассказал историю коллектива, как им удалось достичь успеха, о концертах и стадионном туре и многое другое. Также артист прокомментировал результаты Нацотбора на Евровидение-2020.

Сергей признался, что музыка победителей Национального отбора звучит очень современно, однако ему пришлась по душе финалистка KRUTЬ.

"Музыка Go_A – это фолк, но очень красиво и качественно осовремененный. Мне нравится. Хотя у меня были немножко другие взгляды. Очень понравилась KRUTЬ. Это тоже фольковое направление, и она прекрасно смотрелась с бандурой, стояла, а не сидела, у нее было красивое платье. Это было эстетично, плюс к тому – прекрасная песня", – рассказал вокалист.

Также он добавил, что ему понравилось выступление Дэвида Аксельрода.

"Это классическая песня для Евровидения. В прошлые времена именно такие композиции и побеждали, потом уже началась смена настроений. Поэтому только по прагматическим соображениям мне казалось, что победит он. Дэвид действительно хорошо выглядит и вокалистом был, вероятно, одним из лучших", – поделился Сергей.

Артист также добавил, что думал о том, что может победить Go_A. Танчинец говорит, что судьи и зрители решили, что они самые достойные и у него нет причины не согласиться с этим.

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Известно, что группа не будет переводить конкурсную песню на английский, а будет петь на языке оригинала. Сергей считает, что для победы лучше было бы все же перевести композицию.

"Для нас это круто, потому что это реклама нашего украинского. Я не могу здесь ни совета дать, ни говорить, что это плохо или хорошо, потому что не очень сам ориентируюсь. Желаю им победы. Они того стоят. Ярко выглядят, у них прекрасная песня. Это – свежее дыхание, мне кажется. Дай Бог, чтобы они победили", – отметил певец.

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Все по теме:

Крут, Без обмежень, Евровидение 2020, Нацотбор 2020, Go_A, Сергей Танчинец.
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