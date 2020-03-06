Atlas Weekend 2020: диджеи Dimitri Vegas & Like Mike выступят на фестивале

Новости культуры:Музыканты взойдут на сцену во второй день музыкального феста.

Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, и впервые выступят в Украине.

Как сообщается на странице фестиваля в Facebook, это топ-1 диджеи мира, амбассадоры Tomorrowland’а и авторы нескольких гимнов фестиваля.

В их копилке - несчетное количество наград и ярких коллабораций, среди которых Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta и другие артисты, а также собственный лейбл Smash The House.

Уже 8 июля можно будет насладиться их шоу.

Напомним, на сегодня уже известны еще три ключевых хедлайнера фестиваля – рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил AW 2019, а также американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots и британская рок-группа Placebo. Также на фестивале выступят британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металисты Within Temptation, певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud и другие артисты.

Принимать событие будет киевская ВДНГ. Фестиваль Atlas Weekend открыл продажу однодневных билетов.