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Atlas Weekend 2020: диджеи Dimitri Vegas & Like Mike выступят на фестивале

Atlas Weekend 2020: диджеи Dimitri Vegas & Like Mike выступят на фестивале
18:09 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Музыканты взойдут на сцену во второй день музыкального феста.

Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, и впервые выступят в Украине.

Как сообщается на странице фестиваля в Facebook, это топ-1 диджеи мира, амбассадоры Tomorrowland’а и авторы нескольких гимнов фестиваля.

В их копилке - несчетное количество наград и ярких коллабораций, среди которых Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta и другие артисты, а также собственный лейбл Smash The House.

Уже 8 июля можно будет насладиться их шоу.

Atlas Weekend-2020 назвал первых хедлайнеров фестиваля (Фото, Видео)

Напомним, на сегодня уже известны еще три ключевых хедлайнера фестиваля – рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил AW 2019, а также американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots и британская рок-группа Placebo. Также на фестивале выступят британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металисты Within Temptation, певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud и другие артисты.

Принимать событие будет киевская ВДНГ. Фестиваль Atlas Weekend открыл продажу однодневных билетов.

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Киев, Фестиваль, Участники, Хедлайнеры, Atlas Weekend 2020.
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