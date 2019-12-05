Atlas Weekend-2020 назвал первых хедлайнеров фестиваля (Фото, Видео)

Новости культуры:Музыкальный фестиваль пройдет в столице с 7 по 12 июля 20202 года.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже в пятый раз прогремит в 2020 году, назвал главных хедлайнеров события.

Так, главными музыкантами праздника станут британская группа Alt-J и скандальный американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, который в этом году из-за ареста не смог приехать на событие в Киеве.

Информацию об одном из хедлайнеров музыкального фестиваля Atlas Weekend сообщил блогер Александр Барабошко, который побывал на презентации фестиваля 4 декабря. Что касается A$AP Rocky, то о нем сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в фейсбуке.

A$AP Rocky – первый хедлайнер Atlas Weekend 2020! Babushka Boi (название одного из треков исполнителя, – LifeStyle 24) наконец-то едет к нам. Увидимся под сценой! – говорится в анонсе.

Известно, что музыкальное событие пройдет 7-12 июля 2020 года традиционно в Киеве на ВДНХ.