Atlas Weekend-2020 назвал первых хедлайнеров фестиваля (Фото, Видео)

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который уже в пятый раз прогремит в 2020 году, назвал главных хедлайнеров события.
Так, главными музыкантами праздника станут британская группа Alt-J и скандальный американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky, который в этом году из-за ареста не смог приехать на событие в Киеве.
Информацию об одном из хедлайнеров музыкального фестиваля Atlas Weekend сообщил блогер Александр Барабошко, который побывал на презентации фестиваля 4 декабря. Что касается A$AP Rocky, то о нем сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в фейсбуке.
Перший хедлайнер @atlasweekend
ASAP Rocky!!! pic.twitter.com/dN2riUVDVe
— The Village Україна (@thevillageua) December 4, 2019
Другий хедлайнер @atlasweekend
Alt J pic.twitter.com/zRco0FCSEB
— The Village Україна (@thevillageua) December 4, 2019
A$AP Rocky – первый хедлайнер Atlas Weekend 2020! Babushka Boi (название одного из треков исполнителя, – LifeStyle 24) наконец-то едет к нам. Увидимся под сценой! – говорится в анонсе.
Известно, что музыкальное событие пройдет 7-12 июля 2020 года традиционно в Киеве на ВДНХ.