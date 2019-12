Apple объявила первых лауреатов музыкальной премии Apple Music Awards (Фото, Видео)

Новости культуры:Вручение наград пройдет 4 декабря в Театре Стива Джобса в калифорнийском Apple Park.

Компания Apple учредила свою ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards и назвала первых победителей.

Как сообщается на сайте компании, награда будет вручаться в пяти номинациях музыкантам, сильнее всего повлиявшим на мировую культуру за прошедший год.

Победителей в категориях "Артист года", "Лучший автор песен" и "Прорыв года" выбирает международная команда редакторов Apple Music, в которую входят музыкальные критики и знаменитости. Лауреатов в номинациях "Альбом года" и "Песня года" определяют по данным стриминга (то, что подписчики Apple Music слушали чаще всего).

"Премия Apple Music Awards вручается самым популярным в мире артистам за их стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество. Лауреатами этого года стали представители разных музыкальных жанров. Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру. Мы очень рады признать их заслуги", - рассказал Оливер Шуссер, вице-президент подразделения Apple Music и международного контента.

"Прорывом года" стала рэперша Lizzo (Лиззо), а "Песней года" признана Old Town Road в исполнении кантри-рэпера Lil Nas X.

В частности, "Артистом года" в 2019 году признали Билли Айлиш, получившую ранее награду MTV Europe Music Awards, а ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", соавтором и продюсером которого выступил ее брат, оказался самой популярной пластинкой года. Награду "Лучший автор песен" Билли Айлиш разделит со своим братом, известным как FINNEAS.

Первая церемония вручения Apple Music Awards состоится в Театре Стива Джобса в калифорнийском Apple Park 4 декабря.